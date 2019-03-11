وزير التموين: لدينا قاعدة بيانات سليمة وتم حذف كل المُكرر وغير المُعرف

كتب عبد اللطيف صبح

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، وتم حذف كل المُكرر وغير المُعرف، مضيفا "بتاريخ 7 نوفمبر 2018 لدينا قاعدة بيانات سليمة، بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز".

وأوضح المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه كان هناك حوالى 81 مليون مستفيد من الخبز ، وأكثر من 68 مليون من التموين، قائلا "بمعنى أصح مصر كلها كانت بتاخد دعم تموين وخبز، وإن أردنا إدارة جيدة وكفء لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر، فقد كان أهم ملف هو سلامة ودقة البيانات، وتمت تنقية 50 مليون مستفيد، وفى نهاية مارس 2017 كان هناك 51 مليون رقم قومى صحيح".

وشدد المصيلحى ، على أن التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ، مضيفا "أصبح هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الرقابة الإدارية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء على قياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل".