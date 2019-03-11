وزير التعليم العالى ينعى 3 من باحثى مركز البحوث الزراعية ضحايا الطائرة الإثيوبية

كتب وائل ربيعى

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعى والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكافة منتسبى العمل الأكاديمى ببالغ الحزن والأسى 3 من الباحثين بمركزى البحوث الزراعية والصحراء، وهم كل من (الدكتور أشرف تركى رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وباحثين مساعدين من مركز بحوث الصحراء وهما المهندسة دعاء عاطف عبد السلام والمهندس عبدالحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الإنتاج الحيواني)، ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة أمس الأحد، والمتجهة من أديس أبابا إلي نيروبى، خلال توجههم إلى مهمة علمية فى العاصمة الكينية نيروبى، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم زملائهم وتلاميذهم وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان.