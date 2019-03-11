video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى

الإثنين، 11 مارس 2019 10:07 ص
وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بعدد من المحافظات.
 
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة التزام كل مسئول بالموعد المحدد للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع، مكلفا بالمتابعة الدورية لجميع وحدات المشروع الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، للتأكد من معدلات سير العمل والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.
 
وأكد وزير الإسكان على ضرورة وضع برامج زمنية مكثفة للشركات المتعثرة فى التنفيذ، لتعويض التأخر فى نسب التنفيذ، وقيام رؤساء جهات التنفيذ والإشراف المختلفة، بالمتابعة المباشرة لمواقع العمل، وتحديد مسئول مباشر عن متابعة التنفيذ بكل موقع، وهو من سيتولى عرض الموقف التنفيذى على الوزير، ويكون مسئولا ومحاسبا عن الموعد الذى سيلتزم به للانتهاء من التنفيذ.
 
كما وجه الوزير بتقييم شركات المقاولات والمقاولين المنفذين للمشروعات السكنية المختلفة، واستبعاد الشركات غير الجادة والمتقاعسة فى التنفيذ، وعدم التعامل معها فى مشروعات أخرى، على أن توضع فى قائمة سوداء، لعدم التزامها، مكلفا فى الوقت نفسه، بسرعة صرف التعويضات والمستحقات للمقاولين، لدفع معدلات التنفيذ.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان: تخصيص 50 فدانا بـ"القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى لإقامة مشروع سياحى

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعي

شركات المقاولات




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة