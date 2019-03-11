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وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 5 مساجد فى ذكرى استرداد طابا

الإثنين، 11 مارس 2019 05:00 ص
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 5 مساجد فى ذكرى استرداد طابا عيد تحرير طابا
كتب - إسماعيل رفعت
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يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى عيد تحرير طابا، حيث يؤدى خطبة الجمعة هناك ويشارك فى فعاليات وطنية.
 
قال الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل أوقاف جنوب سيناء: إن الأوقاف تتأهب للمشاركة فى احتفالات استرداد طابا ضمن خطة المحافظة.
 
وأضاف الراوى، لـ"اليوم السابع"، أن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء سوف يفتتحان 5 مساجد فى المناسبة الوطنية فى مختلف أنحاء المحافظة.
 
وأشار الراوى، إلى أن الافتتاحات سوف تشمل، مساجد بمناطق نويبع ووادى فيران، وسانت كاترين، ورأس سدر وأبو زنيمة، وذلك يوم الجمعة بعد المقبلة.
 
 

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