وزيرة الهجرة تطلق مبادرة بين الدولة والقطاع الخاص للتواصل مع المصريين بالخارج

كتب محمود راغب

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة الجامعة البريطانية بالقاهرة، اليوم الاثنين، فى إطار إطلاق مبادرة تعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتطوير آليات التواصل مع المصريين فى الخارج بهدف نقل الحقائق إلى المصريين فى الخارج بصورة سليمة وفعالة.

كان في استقبالها محمد فريد خميس، رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، والأستاذ هشام سليمان رئيس شبكة قنوات dmc، وعمداء الكليات، وعدد من الطلبة بالفرق المختلفة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بلقاء الدكتور محمد فريد خميس رئيس مجلس الأمناء وكافة طاقم الجامعة، مؤكدة ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة من أجل خدمة الوطن بشتى الطرق وبكل الإمكانيات المتاحة.

وخلال اللقاء، قالت وزيرة الهجرة: "لقد استجاب الدكتور محمد فريد خميس، لطلبى المادة الإعلامية الموجهة للمصريين بالخارج، إذ أننا نفتقد إلى مادة يرد بها على كل الأكاذيب التي يتم تداولها أمام المصريين المقيمين في الخارج".

واستطردت قائلةً: "في زياراتي إلى الخارج، أُفاجأ بأن هناك تحديًا كبيرًا يواجهنا وهو عدم وصول المادة الإعلامية الإيجابية لمواطنينا في الخارج، ولخطورة هذا الموضوع، فإنه بالضرورة يستدعي كل التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديمي مع الدولة".

وتابعت الوزيرة أنها تحدثت مع السيد هشام سليمان رئيس شبكة قنوات dmc ، وتم الاتفاق على التعاون في هذا الصدد والتواصل مع المصري بالخارج من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة ونقل الصورة الصحيحة له، عن طريق الترويج الفعال لكل التطورات والإنجازات القائمة في الدولة المصرية كجزء أصيل من الأمن القومي المصرى، وذلك طبقًا لتكليفات القيادة السياسية.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بزيارة وزيرة الهجرة، مؤكدًا أن الجامعة على أتم الاستعداد لدعم الوزارة في كل ملفاتها، خاصة أنها أثبتت نجاحها الكبير في التواصل مع المصريين بالخارج ورعايتهم.

وفي ختام اللقاء، أبدى الدكتور محمد فريد خميس استعداده للمساهمة في دعم برامج وزارة الهجرة مثل "اتكلم مصري" وبرامج زيارات أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وتنظيم زيارات لشباب الجامعات للقاء الجاليات المصرية بالخارج، بما يشمل استضافة الشباب المصري المقيم بالخارج على أن تتحمل الجامعة التكاليف في برامج الوزارة، دعم جهود إيفاد بعثات مع الطلبة والطالبات والأساتذة في جولات للقاء الجاليات المصرية في دول مختلفة، دعم تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة بخمس لغات، إنتاج أفلام تسجيلية عن مصر لتوزيعها بشكل مناسب على المصريين في الخارج، دعم إطلاق المجلة وتعزيزها للتواصل مع المواطنين بالخارج.