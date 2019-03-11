وزارة التجارة والصناعة تنظم بعثة استكشافية لدولتى أوزبكستان وكازاخستان

كتب إسلام سعيد

نظمت وزارة التجارة والصناعة بعثة استكشافية برئاسة المهندس أحمد طه مساعد أول وزير الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة إلى دولتى أوزباكستان و كازاخستان من 1 مارس إلى 8 مارس 2019، بمشاركة عدد 20 من رجال الأعمال فى قطاع الصناعات الطبية و الغذائية و الأثاث ومواد البناء والملابس الجاهزة و قطاع السياحة بالإضافة إلى ممثل عن بنك مصر وعدد من ممثلى وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل زيادة التبادل التجارى وفرص الاستثمار المشترك.

وشملت فعاليات الزيارة إلى دولة أوزباكستان، تنظيم منتدى أعمال مصرى أوزبكى برئاسة المهندس أحمد طه –مساعد اول وزير الصناعة و نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكى (لذيذ كودراتوف) وسفيرة مصر فى أوزباكستان أمانى كمال، وبحضور عدد من الهيئات ذات الصلة بالقطاعات المستهدفة، قدم كلا الطرفين عرض موجز عن القطاعات المستهدفة، كما تم تنظيم عدة لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والشركات الأوزباكية ذات الصلة، وقامت البعثة بعدد من الزيارات الميدانية إلى مصانع تجفيف الفواكه والخضروات ومصانع الأجهزة منزلية ومصانع إطارات ومنسوجات وذلك للوقوف على المستوى التكنولوجى للصناعة فى أوزباكستان، كما تم زيارة إلى الأسواق لاستكشاف الأسعار و معايير الجودة للمنتجات الأوزبكية.

وعلى الصعيد الحكومى تم تنظيم عدة لقاءات مع وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة النقل وغرفة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى زيارة لمدينة سمرقند ومقابلة محافظ المدينة.

وقامت البعثة أثناء زيارتها إلى دولة كازاخستان بتنظيم منتدى أعمال مصرى كازاخى بالتعاون مع هيئة الاستثمار الكازاخية ووزارة الخارجية الكازاخية والغرفة التجارية الكازاخية وبالتنسيق مع السفارة المصرية بكازاخستان، وتم دعوة العديد من السفراء العرب و جمعيات رجال الأعمال الكازاخية، وتم عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية والكازاخية .، كما تم تنظيم زيارة ميدانية للأسواق والمركز اللوجيستى بمدينة أستانا.

وتضمنت أنشطة البعثة تنظيم اجتماعات ثنائية بين الحكومة الكازاخية والشركات المصرية للتعريف بإجراءات تسجيل الدواء المصرى والمستلزمات والأجهزة الطبية بكازاخستان، كما تم زيارة المركز المالى الدولى وذلك لتسهيل تسجيل الشركات المصرية لإنشاء مكاتب تمثيل لها بكازاخستان.

واختتمت الجولة بتنظيم المستشار عبد الحميد هانى – القائم بأعمال سفير جمهورية مصر العربية بكازاخستان حفل عشاء على شرف الوفد الرسمى والذى حضره عدد كبير من مجتمع الأعمال الكازاخى ولفيف من سفراء الدول العربية .