وزارة البيئة توقع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

كتبت آية دعبس

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شؤون البيئة، اتفاقية تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومؤسسة ومشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، وذلك لتفعيل أوجه التعاون فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور نفين الجامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها: منذ فترة كما نتمني توقيع هذه الاتفاقية منذ فترة، خاصة أنها فى مجال تحويل روث الحيوان إلى طاقة بتكلفة مليون دولار، مؤكدة على ضرورة استدامة تلك المشروعات لعمل سيمفونية متكاملة، لنشر تلك التكنولوجيات في مصر، والتى شهدتها فى ألمانيا خلال زيارتها الأخيرة.

وأضافت أن المشروع بدأ فى 2006، لاستخدام المخلفات الزراعية لتحويلها إلى طاقة، ويقع هذا المشروع فى إطار قضايا تغيير المناخ، وممول من مرفق البيئة العالمى، مشيرة إلى أن تلك المشروعات توفر فرص عمل للشباب، ومن المقرر أن يبدأ المشروع بـ20 شركة.