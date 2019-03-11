واشنطن: طهران تريد تحويل العراق لمحافظة إيرانية

أ ش أ

أكد الممثل الأمريكى الخاص لإيران برايان هوك أن من المهم أن يتساءل العراقيون عن دوافع زيارة الرئيس الإيرانى إلى العراق.

وفى أول رد فعل أمريكى على زيارة الرئيس الإيرانى حسن روحانى إلى العراق ، قال هوك ، فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية ، " إن الحكومة الإيرانية لا تضع الإيرانيين على سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحانى رفاهية الشعب العراقى على سلم أولوياته".

وأضاف " إذا كان الأمر يتعلق بأمن وسيادة واستقرار العراق فإن إيران ليست الجواب ، تريد إيران فتح طريق عسكرى سريع عبر شمال الشرق الأوسط يمكن استخدامه من قبل الحرس الثورى لنقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين ، فإيران تريد تحويل العراق لمحافظة ايرانية".

ويقوم الرئيس الإيرانى بزيارة إلى العراق فى محاولة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.