واشنطن بوست: شعار حملة ترامب فى 2020 "إبقاء أمريكا عظيمة"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشاريه يطلقون حملة عملاقة لانتخابات الرئاسة 2020 ستحمل شعارا "إبقاء أمريكا عظيمة"، تجمع بين رسالته الشعبوية التى استخدمها فى سباق 2016 وبين جهود ضخمة من جمع البيانات والحث على التصويت، والتى تهدف إلى تقزيم أى جهود سابقة لإعادة انتخاب أى رئيس، بحسب ما قال مستشارو الحملة ومساعدو البيت الأبيض ومسئولون جمهوريون وآخرون مطلعون على الإستراتيجية الناشئة.

ويعتقد مستشارو ترامب أيضا أن تحول الحزب الديمقراطى نحو اليسار مؤخرا فى مجموعة من القضايا تتعلق بالرعاية الصحية والمناخ، سيساعد الرئيس والجمهوريين فى التركيز على رسالة خاصة بترامب تنصب على النمو الاقتصادى القوى والقيود على الحدود وسياسات تجارية قائمة على نهج "أمريكا أولا".. وسيتحول شعار ترامب من "جعل أمريكا عظيمة مجددا" إلى "إبقاء أمريكا عظيمة" وسيتم طباعته على القبعات والتىشيرتات.

إلا أن استراتيجية الرئيس تعتمد على طريق ضيق نسبيا ومحفوف بالمخاطر للفوز، يتوقف على شيطنة معارضى ترامب والإقبال الكبير بين أكثر أنصاره حماسة فى فلوريدا وبنسلفانيا، وهى نفس المناطق التى فاز فيها فى عام 2016، لكنها شهدت تراجعا لشعبيته فيما بعد.

وذهبت الصحيفة إلى القول بإن بعض مستشارى الرئيس يشعرون بالقلق على نحو خاص من التراجع المستمر فى شعبية الرئيس بين الناخبين من النساء وفى الضواحى، ويخشون من أنه سيكون من الصعب تكرار نتيجة 2016 بدون وجود مرشح ديمقراطى مثل هيلارى كلينتون.

وبدأ مسئولو الحملة الإعداد للهجوم على أى نتائج مدمرة سياسيا يعلنها المحقق الخاص روبرت مولر فى تحقيقاته حول التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية فى عام 2016.