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الإثنين، 11 مارس 2019 06:50 م
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علي هامش توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات..

نفين جامع: جهاز تنمية المشروعات حريص على المشاركة بالمشروعات ذات المردود البيئى

الإثنين، 11 مارس 2019 05:33 م
نفين جامع: جهاز تنمية المشروعات حريص على المشاركة بالمشروعات ذات المردود البيئى نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
كتب – إسلام سعيد
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أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اهتمام الجهاز بالمشاركة فى المشروعات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادى والاجتماعي والبيئي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال خفض التلوث والمحافظة على البيئة والتي لها مردود اقتصادي كبير على الدولة من خلال نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية والنظيفة في مصر وإِزالة كافة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية نحو تطبيق تكنولوجيا الطاقة الحيوية بشكل فعال.

وجاء ذلك ضمن فاعليات توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجهاز ووزارة البيئة بهدف دعم إنشاء وحدات (الغاز الحيوي) البيوجاز لتوفير مصادر جديدة للطاقة المتجددة، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور محمد صلاح بصفته الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطنى لمشروع الطاقة الحيوية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمية.

وصرحت جامع بأنه بناء علي هذه الاتفاقية سيقوم الجهاز بإتاحة القروض اللأزمة لتفعيل اتفاقية التعاون بين الجهاز ومؤسسة الطاقة الحيوية وجهاز شئون البيئة بهدف إنشاء وحدات "البيوجاز" لتتيح مصادر جديدة للطاقة المتجددة من خلال شركات منفذة أو جمعيات أهلية متخصصة، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي تماشياً مع أهداف الدولة المستقبلية نحو إيجاد بدائل نظيفة للطاقة وتنمية المجتمعات الريفية والفقيرة وتقليل الأعباء المالية على موارد الدولة فى مجال توفير الطاقة.

وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أن قيمة القرض يتراوح فيما بين 100 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصى بالنسبة للشركات ويصل إلى 1 مليون جنيه في حالة تمويل الجمعيات وبما يساعد علي توفير حوالى 600 فرصه عمل دائمة ومؤقت.

 


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الطاقة المتجددة

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المجتمعات الريفية

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة




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