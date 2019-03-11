نجاح عملية استئصال ورم سرطانى بالمنظار لأول مرة بمستشفى قناة السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح – جمال حراجى

نجحت مستشفى هيئة قناة السويس "نمرة 6" ولأول مرة فى تاريخها فى إجراء عملية استئصال ورم سرطانى بالمستقيم وذلك بالمنظار بديلاً لعمليات استئصال الأورام السرطانية بالقولون بالطريقة الاعتيادية من خلال الجراحة الاستكشافية، فى نقلة نوعية لأقسام الجراحة بالهيئة.

وقال بيان لهيئة قناة السويس، بفضل التطور الكبير الذى تشهده مستشفيات هيئة قناة السويس تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة، تم نجاح العملية، مشيرًا إلى أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، واستكمالاً لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها قسم الجراحة فى الآونة الأخيرة.

وبدأت معاناة أحد المرضى بالهيئة بسن التقاعد ويبلغ من العمر 66 عاماً بتشخيص آلامه بوجود ورم سرطانى بالأمعاء يستدعى استئصاله الفورى لمنع انتشاره، والتوصية باستخدام المنظار الجراحى بديلاً للطريقة الاعتيادية من خلال الجراحة الاستكشافية بفتح البطن وهو ما جنب المريض مضاعفات الجراحة وساهم فى تخفيف آلامه وسرعة تحسن حالته واستعادته لكامل وظائفه الحيوية والطبيعية.

من جانبها، قدمت الدكتورة سحر كامل مدير المستشفى الشكر للفريق مميش على رعايته ودعمه المستمر لجهود تطوير الخدمات الطبية والصحية بمستشفى الهيئة والتى بدأت بالعمل على تفعيل معايير الجودة فى كافة الأقسام، بالتوازى مع إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية، علاوة على تنمية مهارات وكفاءات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين عبر توقيع بروتوكولات للتدريب وتبادل الخبرات مع كبرى الجهات الطبية الحكومية والخاصة والاستعانة برموز طبية مرموقة من كبار الاستشاريين الخارجيين.