video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميلانيا المزيفة.. هاشتاج يزعم استخدام ترامب شبيهه لزوجته.. فيديو وصور

الإثنين، 11 مارس 2019 05:29 م
ميلانيا المزيفة.. هاشتاج يزعم استخدام ترامب شبيهه لزوجته.. فيديو وصور ترامب وزوجته ميلانيا فى ولاية ألاباما
كتبت - هبة مكى
إضافة تعليق
أثار رواد تويتر نظريات مؤامرة، حول استخدام ميلانيا ترامب، السيدة الأولى، لأمرأة شبيه لها، فى ظهورها الأخير مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أثناء زيارة الثنائى إلى شرق ولاية ألاباما الأمريكية، التى دمرتها الأعاصير مؤخراً وتسببت فى مقتل 23 شخصا.
 
الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا خلال زيارتهما ولاية ألاباما
الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا خلال زيارتهما ولاية ألاباما
 
ومنذ وصولهما إلى الولاية، انتشر هاشتاج "ميلانيا المزيفة #FakeMelania" على تويتر، بسبب اشتباه العديد من المستخدمين، أن المرأة التى تقف بجانب الرئيس ترامب، ليست ميلانيا الحقيقية، بل هى بديله لها، ونشر بعضهم صور لزيارات سابقة لميلانيا اشتبه فيها العديد من المستخدمين أنها لبديلتها وليست لها.
 
تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها (1)
تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها 
 
أولئك الذين اقتنعوا أن ميلانيا تستخدم شبيه لها فى بعض المناسبات، استندوا فى نظريتهم إلى طول الشعر، طول الجسم، الأنف، وسلوك الشخص الموجود بجانب ترامب، وبسبب هذه الاختلافات، زاعمين أن من تكن بجانبه ليست ميلانيا الحقيقية، بل تستعين بدوبلير لتؤدى مهامها بدلا عنها فى المناسبات والمشاركات العامة.
 
 
تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها (2)
تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها

ظهرت أول إدعاءات ميلانيا باستخدام شبيهه لها فى أكتوبر 2017، عندما ظهرت إلى جوار زوجها أثناء مخاطبته لوسائل الإعلام عن إعصار بورتوريكو، وخلال المؤتمر الصحفى، أشار ترامب إلى وجود زوجته وقال: "زوجتى ميلانيا التى تصادف وجودها هنا"، على الرغم من أنها كانت تقف على مرأى من الكاميرات.

تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها (3)

تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها
 
وقد بنى المتآمرون نظريتهم على أن شبيهه ميلانيا هى من كانت تقف، لأن ترامب أشار إلى أن السيدة الأولى كانت هناك لتغطية حقيقة أنها كانت فى الواقع فى مكان آخر، وعاودت النظرية الظهور مرة أخرى فى أغسطس العام الماضى خلال رحلة إلى أوهايو مع ترامب، وغالباً ما تتجدد نظريات المؤامرة عندما تظهر ميلانيا إلى جانب زوجها وهى ترتدى نظارة شمسية، وفقاً لما ذكره موقع دايلى ميل البريطانى.
 
تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها (4)
تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها 

تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها (5)
تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها 

تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها (7)
تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها 

تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها (8)
تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يطلب تخصيص 8.6 مليار دولار للجدار الحدودى.. وتوقعات بمعركة جديدة

واشنطن بوست: شعار حملة ترامب فى 2020 "إبقاء أمريكا عظيمة"

صور.. العالم هذا الصباح.. عودة ترامب إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع فى فلوريدا.. مسيرات احتجاجية فى "مكسيكو سيتى" ضد حكومة أوبرادور.. وجولة لـ "أندرو يانج" المرشح الديمقراطى لرئاسة أمريكا 2020 فى مدينة آيوا

ابنة "الأم ماجى" المكرمة من ميلانيا ترامب: تحب مصر وتفاجأت بجائزة المرأة الشجاعة

ميلانيا ترامب

ترامب

شبيهة ميلانيا

الرئيس الأمريكى

السيدة الأولى

دونالد ترامب

ترامب فى ألاباما

ميلانيا فى ألاباما

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة