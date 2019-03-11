ميلانيا المزيفة.. هاشتاج يزعم استخدام ترامب شبيهه لزوجته.. فيديو وصور

أثار رواد تويتر نظريات مؤامرة، حول استخدام ميلانيا ترامب، السيدة الأولى، لأمرأة شبيه لها، فى ظهورها الأخير مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أثناء زيارة الثنائى إلى شرق ولاية ألاباما الأمريكية، التى دمرتها الأعاصير مؤخراً وتسببت فى مقتل 23 شخصا.

ومنذ وصولهما إلى الولاية، انتشر هاشتاج "ميلانيا المزيفة #FakeMelania" على تويتر، بسبب اشتباه العديد من المستخدمين، أن المرأة التى تقف بجانب الرئيس ترامب، ليست ميلانيا الحقيقية، بل هى بديله لها، ونشر بعضهم صور لزيارات سابقة لميلانيا اشتبه فيها العديد من المستخدمين أنها لبديلتها وليست لها.

ومنذ وصولهما إلى الولاية، انتشر هاشتاج "ميلانيا المزيفة #FakeMelania" على تويتر، بسبب اشتباه العديد من المستخدمين، أن المرأة التى تقف بجانب الرئيس ترامب، ليست ميلانيا الحقيقية، بل هى بديله لها، ونشر بعضهم صور لزيارات سابقة لميلانيا اشتبه فيها العديد من المستخدمين أنها لبديلتها وليست لها.

تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها

أولئك الذين اقتنعوا أن ميلانيا تستخدم شبيه لها فى بعض المناسبات، استندوا فى نظريتهم إلى طول الشعر، طول الجسم، الأنف، وسلوك الشخص الموجود بجانب ترامب، وبسبب هذه الاختلافات، زاعمين أن من تكن بجانبه ليست ميلانيا الحقيقية، بل تستعين بدوبلير لتؤدى مهامها بدلا عنها فى المناسبات والمشاركات العامة.

تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها

ظهرت أول إدعاءات ميلانيا باستخدام شبيهه لها فى أكتوبر 2017، عندما ظهرت إلى جوار زوجها أثناء مخاطبته لوسائل الإعلام عن إعصار بورتوريكو، وخلال المؤتمر الصحفى، أشار ترامب إلى وجود زوجته وقال: "زوجتى ميلانيا التى تصادف وجودها هنا"، على الرغم من أنها كانت تقف على مرأى من الكاميرات.

تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها

وقد بنى المتآمرون نظريتهم على أن شبيهه ميلانيا هى من كانت تقف، لأن ترامب أشار إلى أن السيدة الأولى كانت هناك لتغطية حقيقة أنها كانت فى الواقع فى مكان آخر، وعاودت النظرية الظهور مرة أخرى فى أغسطس العام الماضى خلال رحلة إلى أوهايو مع ترامب، وغالباً ما تتجدد نظريات المؤامرة عندما تظهر ميلانيا إلى جانب زوجها وهى ترتدى نظارة شمسية، وفقاً لما ذكره موقع دايلى ميل البريطانى.

تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها



تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها



تغريدات حول استخدام ميلانيا شبيهة لها