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#ميلاد_أسد_الامارات.. الشعب العربى يحتفل بعيد ميلاد محمد بن زايد.. صور

الإثنين، 11 مارس 2019 11:59 ص
#ميلاد_أسد_الامارات.. الشعب العربى يحتفل بعيد ميلاد محمد بن زايد.. صور الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد عبد العظيم
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تصدر هاشتاج "ميلاد أسد الإمارات"، ترند تويتر فى الإمارات وسط مشاركة عربية للاحتفال بعيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات.

 

وحرص المشاركون فى الهاشتاج على تقديم التهنئة للشيخ محمد بن زايد، ونشر صوره بالإضافة إلى نشر العديد من أبيات الشعر للإشادة به وبدوره الكبير فى دعم دولة الإمارات وتقدمها فى مختلف المجالات.

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ويحتفل الشيخ محمد بن زايد اليوم 11 مارس، بعيد ميلاده، وهو الابن الثالث من أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، وتدرج الشيخ محمد بن زايد فى المناصب العسكرية والإدارية داخل الإمارات حتى تولى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى كونه ولى عهد أبوظبى ورئيس المجلس التنفيذى للعاصمة الإماراتية.


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