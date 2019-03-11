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الإثنين، 11 مارس 2019 07:26 م
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ميركل تعرب عن تأييدها لفكرة تطوير حاملة طائرات أوروبية مشتركة

الإثنين، 11 مارس 2019 06:30 م
ميركل تعرب عن تأييدها لفكرة تطوير حاملة طائرات أوروبية مشتركة ميركل
أ ش أ
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أعربت المستشارة الألمانية ، أنجيلا ميركل ، عن تأييدها للفكرة التي اقترحتها زعيمة حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الألماني بشأن تطوير حاملة طائرات أوروبية مشتركة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين أن المستشارة الألمانية وصفت الفكرة ب" الجيدة " مشيرة إلى أهمية امتلاك مثل هذه المعدات في الجانب الأوروبي .


يذكر أن أنجريت كرامب - كارينباور ، زعيمة "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" - التي جاءت خلفا لأنجيلا ميركل في رئاسة الحزب في ديسمبر الماضي، قد تقدمت بهذا المقترح ردا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي ، لافتة إلى أن ألمانيا وفرنسا يعملان بالفعل معا على طائرة مقاتلة أوروبية مستقبلية.


وقالت كارينباور- في هذا الشأن - إن الخطوة التالية قد تتمثل في البدء في مشروع رمزي لبناء حاملة طائرات أوروبية مشتركة للتأكيد على دور الاتحاد الأوروبي الأمني العالمي.


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ألمانيا

ميركل

حاملة طائرات أوروبية




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