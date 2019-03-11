موجز6.. السيسى يتلقى دعوة رئيس وزراء اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتلقى دعوة رئيس وزراء اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين G20.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

نقل السفير الياباني بالقاهرة، ممثلاً عن حكومة بلاده، دعوة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، للرئيس السيسى، للمشاركة فى القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التى تتولى اليابان رئاستها حالياً والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.

حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليصل ذروته غدا الثلاثاء، على أن يشهد الأربعاء تغيرا سريعا فى حالة الطقس، حيث توقعات بطقس غير مستقر على أغلب الأنحاء وانخفاض سريع وملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

نشر المخرج رامي إمام مقطع فيديو له علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من كواليس مسلسل "فلانتينو" الذي سيعرض في الماراثون الرمضاني 2019 بعد أن تداولات شائعات تفيد بتوقف التصوير بسبب تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية.

قال الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إنه سيتم افتتاح الـ4 أنفاق الجديدة التي تم إنشاؤها أسفل قناة السويس القديمة بتكلفة 25 مليار جنيه خلال احتفالات عيد سيناء 25 أبريل المقبل.

توقع اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، ردا على أسئلة "اليوم السابع"، حصول مصر على بطولة الأمم الأفريقية القادمة 2019 التى سوف تستضيفها مصر خلال الصيف القادم، مؤكدا أن الأجواء العامة واللعب أمام 120 ألف متفرج فى استاد القاهرة تجربة هامة للغاية.

استمعت نيابة المرج، لأقوال المتهمين بقتل أطفالهم بمنطقة المرج، بعد إلقاء القبض عليهم أمس الأول.

كشفت قناة "elchiringuitotv" الإسبانية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن نادي ريال مدريد الإسباني سيعلن اليوم تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً جديداً للفريق الملكي.

تستعد دار سوثبى للمزادات العالمية، فى لندن، لـ تنظيم مزاد يحمل عنوان "الفن الأفريقى الحديث والمعاصر، يوم 2 أبريل 2019 .

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اللقاء مع رجال الأعمال اليابانيين، أن مصر عازمة على استمرار قوة الدفع والتحرك بشكل متوازن ومدروس لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، كمسار وطني حتمي وملزم للتنمية ولبناء الدولة للوصول لغاية مصر في تغيير واقعها إلى الأفضل.

يقدم اليوم السابع الخطوات التى تتبعها جماعة الإخوان الإرهابية لاستقطاب وتضليل الشباب، إيمانا من قياداتها بأهميتهم والدور الذى يقدمونه، ولذلك يتم استخدامهم كفتيل يمكنهم من خلاله إشعال أى مجتمع وتفكيكه.

ينشر اليوم السابع فيديو للحظة أداء الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد اختياره وزيرا للنقل.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

حذر خبراء الأمن الإلكترونى من إمكانية تعطل الملايين من أجهزة GPS حول العالم فى 6 إبريل بسبب خطأ حاسوبى خطير، والذى قد يؤثر على الأسواق المالية وشركات توليد الطاقة وخدمات الطوارئ وأنظمة التحكم الصناعية.

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى موقف محمد الشناوى من مواجهة شبيبة الساورة، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى آخر جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى يحتاج الأهلى للفوز بها لضمان التأهل للدور التالى.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 832.928 مليار جنيه.

كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، عن قيام 50 شركة يابانية بزيارة العاصمة الإدارية غدا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" الضوء على الفوز العريض الذى حققه فريق الزمالك على جورماهيا الكيني بنتيجة 4 – 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر عازمة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس فى سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل كمسار وطنى حتمى وملزم لبناء الدولة، لا سيما من خلال استكمال المشروعات التنموية وإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية المصرية، وذلك لبلوغ غاية مصر في تغيير واقعها إلى الأفضل.