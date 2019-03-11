مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: داعش بأفغانستان لا يزال يهدد موسكو

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الإثنين، إن نشاطات تنظيم "داعش" في أفغانستان لا تزال تهدد أمن روسيا والدول الصديقة لها في منطقة آسيا الوسطى.

وقال نيبينزيا - خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في أفغانستان، وفقا لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - : يقلقنا جدا تواجد داعش المستقر في أفغانستان، حيث يواصل مسلحوه، رغم النجاحات المنفردة لأجهزة الأمن الأفغانية، في تعزيز مواقعهم ونفوذهم في البلاد، ويعملون على تقوية صفوفهم، بما في ذلك عبر انخراط مقاتلين إرهابيين أجانب حاربوا في سوريا والعراق تحت راية تنظيم "داعش".



وأشار الدبلوماسي إلى أن ذلك يهدد بشكل خطير أمن أصدقائنا في آسيا الوسطى وأمن مناطقنا الجنوبية.



وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن الأفغاني، تاداميشي ياماموتو، إن العام 2018 كان الأكثر فتكا في تاريخ النزاع الأفغاني، موضحا أنه بحسب معلومات البعثة الأممية في أفغانستان، فقد خلف العنف هناك، خلال العام الماضي، مقتل أكثر من 3800 مدني أفغاني وإصابة حوالي 11 ألفا آخرين بجروح.