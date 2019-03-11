مميش: نسعى لتدشين 4 مناطق صناعية عالمية بمحور قناة السويس

كتب إسلام سعيد

دعا الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وفدا يضم 50 شركة يابانية للاستثمار فى محور القناة، فى ظل مساعى مصر لإنشاء عدد من المناطق الصناعية بمحور القناة منها المنطقة الروسية والصينية والكورية ومنطقة يابانية لتكون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس جامعة لكافة الصناعات.

وقال مميش خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إنه يمكن للشركات اليابانية الاستفادة من الموقع المتميز لقناة السويس وهو ما يساهم فى تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بمحور القناة إلى كافة دول العالم سواء فى أفريقيا أو أوروبا وأمريكا.

وأشار مهاب مميش رئيس الهيئة، إلى خفض زمن الابحار في قناة السويس من 22 ساعة إلى 11ساعة مما يساهم في اقتصار الوقت والإسراع في توصيل البضائع والمنتجات لكافة الدول.

وتابع مهاب مميش، نأمل إلى التعاون مع الجانب الياباني خاصة فى مجال التدريب فى ظل تفوق الجانب الياباني كقوة صناعية كبرى تهتم بمجالات التدريب.