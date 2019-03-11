مميش: مشروعات لـ 200 شركة روسية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس قريبا

كتب إسلام سعيد

كشف الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، عن اعتزام وفد روسى يضم عددا من الشركات والمسئولين الحكوميين زيارة مصر وتوقيع اتفاقية بدء استلام اراضى المنطقة الصناعية الروسية، والمقرر اقامتها بمحور القناة علي مساحة 5.2 كيلو متر مربع، خلال شهر أبريل المقبل.

أشار في تصريحات له على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري اليابانى، إلي أن هناك اقبالا كبيرا من جانب الشركات الروسية للاستثمار بالمنطقة، حيث نجحت الهيئة في الاتفاق مع أكثر من 200 شركة روسية للتواجد بمشروعاتهم في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

أضاف مميش أنه تم الإتفاق مع الجانب الروسي علي تسليم أراضي المنطقة علي عدة مراحل بواقع مليون متر مربع للمرحلة.

يشار إلى أن المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الصناعية لمدينة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ياستثمارات اجمالية 6.9 مليار دولار ليتم الانتهاء منها خلال مدة زمنية تصل لنحو 13عاما وفقا للاتفاق المبرم.