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الإثنين، 11 مارس 2019 01:13 م
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مقتل 20 من قوات الأمن الأفغانية فى هجوم لحركة طالبان غرب البلاد

الإثنين، 11 مارس 2019 12:43 م
مقتل 20 من قوات الأمن الأفغانية فى هجوم لحركة طالبان غرب البلاد حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون بمجلس ولاية "بادغيس" الواقعة غرب أفغانستان اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 20 من قوات الأمن الأفغانية فى هجوم لحركة "طالبان ".

وأضاف المسئولون - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - أن 10 آخرين من قوات الأمن قد أصيبوا هذا الهجوم الذى شنه مقاتلو حركة "طالبان" واستهدف نقطة أمنية فى منطقة "بالا مورغاب".

بدوره، قال رئيس مجلس ولاية "بادغيس" عبد العزيز بيغ إن مقاتلى حركة "طالبان" قد أسروا 28 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية فى أعقاب الاشتباكات التى دارت بين الجانبين.

من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم.

 


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