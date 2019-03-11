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"مفيش حاجة هتوقفنى.. ولا إرهاب هيخوفنى".. رسالة "قومى المرأة" بشمال سيناء

الإثنين، 11 مارس 2019 01:45 م
"مفيش حاجة هتوقفنى.. ولا إرهاب هيخوفنى".. رسالة "قومى المرأة" بشمال سيناء رسالة فرع القومى للمرأة بشمال سيناء
كتب أسامة عبد الحميد
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نشر المجلس القومى للمرأة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة جديدة ضمن رسائل احتفالية المرأة المصرية، والتى يتم نشرها تباعاً من رسائل فروع المجلس بمختلف المحافظات، وكان نص الرسالة المنشورة والخاصة بفرع المجلس بشمال سيناء: "مفيش حاجة هتوقفنى.. ولا إرهاب هيخوفنى".

 

يأتى احتفال المجلس القومى للمرأة بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار" المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، والذى تنظمه فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات من خلال عقد الندوات فى المدارس والمعاهد والجامعات، تضمنت توعية الرجال بأهمية دعم دور المرأة فى المجتمع، ومشاركة السيدات فى الحصول على حقوقهن فى العمل والتعليم والمشاركة السياسية ومناهضة العنف ضد المرأة، وأن ادوراهم تكاملية فى المجتمع.

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