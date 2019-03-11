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الإثنين، 11 مارس 2019 10:12 م
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مظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس بوتفليقة فى عدة ولايات جزائرية

الإثنين، 11 مارس 2019 09:25 م
مظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس بوتفليقة فى عدة ولايات جزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
أ ش أ
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خرجت مظاهرات حاشدة فى الجزائر العاصمة وعدد من الولايات الجزائرية ترحيبا بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم.

وفى العاصمة الجزائرية، تجمع الآلاف فى ساحة البريد المركزى بوسط العاصمة رافعين الأعلام الجزائرية وأطلقوا أبواق السيارات مرددين هتافات مؤيدة للقرارات التى أعلنها الرئيس بوتفليقة مساء اليوم.

وكان بوتفليقة قد قرر فى وقت سابق تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 أبريل المقبل وعدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة وإجراء تعديلات حكومية واسعة وعقد مؤتمر وطنى شامل لكل الأطياف يحدد موعد الانتخابات.

وعقب قرارات بوتفليقة، قدم أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) استقالة الحكومة لبوتفليقة الذى قبلها وكلف نور الدين بدوى وزير الداخلية فى الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة،كما عين رمطان لعمامرة نائب للوزير الأول (منصب مستحدث فى الحكومة الجزائرية) إضافة لتوليه وزارة الشؤون الخارجية.

 

 


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