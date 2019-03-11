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مطران المارون يحتفل بعيد القديس يوسف بالظاهر.. الأحد المقبل

الإثنين، 11 مارس 2019 12:00 ص
مطران المارون يحتفل بعيد القديس يوسف بالظاهر.. الأحد المقبل المطران جورج شيحان راعي الكنيسة المارونية بالقاهرة
سارة علام
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يترأس المطران جورج شيحان، راعى الكنيسة المارونية بالقاهرة، احتفالية عيد القديس يوسف شفيع، وذلك فى السابعة مساء الأحد المقبل 17 من مارس بكاتدرائية يوسف المارونية بالظاهر.

يُعد يوسف النجار هو أحد شخصيات العهد الجديد، ويُعرف كنسيًا بخطيب السيدة العذراء مريم ومربى المسيح وتعتبره الكنائس الكاثوليكية والمارونية والإنجيلية و‌الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية قديسًا شفيعًا وأعلنه البابا بيوس التاسع شفيعًا للكنيسة الكاثوليكية عام 1870م.

ونظرًا لأهمية هذا القديس تحتفل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الغربية بالقديس يوسف فى منتصف مارس من كل عام.

 

 

 

 


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