مصرع عامل فى انهيار حفرة صرف صحى بقرية موشا بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

لقى عامل مصرعه، اليوم الاثنين، فى انهيار حفرة عليه أثناء عمله بمشروع توصيل شبكة الصرف الصحى بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط.

تلقي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الاهالي بمصرع أحد العاملين بمشروع الصرف الصحي بقرية موشا، بعدما انهارت عليه إحدى الحُفر أثناء عمله ، وبانتقال قوات الحماية المدينة والاسعاف تبين وفاة " أحمد.ج.م" 33 سنة، عامل بمشروع توصيل الصرف الصحي بقرية موشا، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط، وجاري تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.