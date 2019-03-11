مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادثى تصادم بمركزى إيتاى البارود ووادى النطرون بالبحيرة.



كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين تصادم سيارتين نقل بمركز وادى النطرون، وأسفر الحادث عن وفاة قائد إحدى السيارتين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون .



وفى إيتاى البارود تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى السريع، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار أحد الإطارات، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة كل من، قائد السيارة وشقيق المتوفاة بكدمات وسحجات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لإسعافهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.