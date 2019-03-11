مستشار النمسا يدعو لوقف أية مفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى

فيينا(أ ش أ)

دعا المستشار النمساوى سباستيان كورتس اليوم الاثنين، إلى ضرورة وقف أية مفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى.. قائلا :"إن تركيا تبتعد أكثر عن الاتحاد الأوروبى وعن قيمه منذ سنوات".

جاء ذلك تعقيبا على منع تركيا دخول صحفيين ألمان إلى أراضيها لممارسة عملهم.

وفى نفس السياق .. قالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل - فى تصريح لها اليوم - : "إن حرية الصحافة هى حجر الزاوية فى المجتمعات الديمقراطية" .. مشيرة إلى أن تقييد هذه الحرية غير متوافق مع القيم الأوروبية.

وأضافت كنايسل : "أنه من الضرورى أن نحذر تركيا وأوكرانيا من هذه الممارسات ضد الصحفيين، ونذكرهم مرة أخرى بضرورة أن يتراجعوا عن مثل هذه السياسات".