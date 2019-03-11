مدير مستشفيات قناة السويس: زيادة أسرة العناية والعيادات تعمل فترة مسائية

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشفت الدكتورة إلهام مدنى مدير مستشفيات جامعة قناة السويس أن الدكتور عاطف أبو النور رئيس الجامعة اعتمد خطة زيادة عدد أسرة العناية المركزة إلى 53 سريرا خلال هذا الشهر، للحد من مشكلة نقص أسرة العناية المركزة، والتى كانت تسبب مشاكل كثيرة للمترددين وخاصة الحالات الحرجة، ودخل من هذه الأسرة الخدمة بشكل فعلى 36 سريرا وجار تجهيز بقية الأسرة خلال فترة قليلة، لخدمة المرضى، بهدف توفير سرير عناية مركزة مجهز للمرضى.

وأكدت الدكتورة إلهام مدنى على أن مستشفى جامعة القناة استقبل خلال شهر واحد فقط أكثر من 32 ألف حالة منهم 22 ألف حالة بالعيادات الخارجية، و8 آلاف مريض بقسم الطوارئ، وتم إجراء أكثر من ألف عملية جراحية ما بين عمليات كبرى ومتوسطة، بالإضافة إلى حالات العلاج العادية بالمستشفى وأن العيادات التخصصية بالمستشفى تعمل فى الفترات المسائية من خلال أطباء ومستشارين متخصصين وبأجر رمزى.



طاقم التمريض والعلاقات العامة بالمستشفى

وأشارت مديرة مستشفيات جامعة القناة إلى أن فلسفة العلاج فى المستشفيات الجامعة هوالعلاج المجانى، أو العلاج على نفقة الدولة أو المحولين من التأمين الصحى، وبالتالى ليس صحيحا ما يقال عن أن هذه الخدمة بمقابل مادى كبير، أو أن غدارة المستشفى تتقاضى أموالا من المرضى، والغرض من الخدمة هو توفير سرير عناية مركزة للمرضى وخدمة طبية متميزة بدون زيادة أعباء مالية على المواطنين، وهذا جزء من الخدمات الاجتماعية التى تقدمها مستشفيات جامعة للقناة لمواطنى محافظات إقليم القناة وسيناء.

وأوضحت مديرة المستشفيات الجامعية بكلية طب قناة السويس أن هناك تطويرا مستمرا فى الخدمات الطبية واستحداث أقسام جديدة لخدمة المرضى ومنها أقسام الحقن المجهرى وعلاج العقم وهى تخصصات تحتاج إلى مهارة طبية توفرها المستشفى الجامعى، وبها عدد من المتخصصين وأساتذة بهذه التخصصات الدقيقة.



المستشفى الجامعى



عيادات مستشفيات الجامعه



اسرة عناية مجهزة



حجرة للكشف على المرضى



احد الأجهزة الحديثة



7- عيادة تخصصية بالمستفى