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محمد صلاح سفيراً رسمياً لبنك الإسكندرية.. وتوقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين

الإثنين، 11 مارس 2019 07:58 م
محمد صلاح سفيراً رسمياً لبنك الإسكندرية.. وتوقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفى
رسالة ليفربول - أحمد يعقوب
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اليوم السابع بلس
 
أحمد-يعقوب
 
قام بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة انتيسا سان باولو، بتوقيع اتفاقية شراكة جديدة مع أيقونة كرة القدم العالمية اللاعب المصرى محمد صلاح ليكون سفيراً رسمياً للبنك، وذلك في مؤتمر صحفي عقد باستاد أنفيلد الأسطورى بمدينة ليفربول  بحضور النجم  محمد صلاح، وكبار مسئولى بنك الإسكندرية.
 
وحضر المؤتمر الصحفى دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وشريف لقمان، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة، ورامى طه، رئيس إدارة التسويق والعلاقات العامة، ورامى عباس، ومجموعة من  كبار الإعلاميين و ممثلى القنوات التليفزيونية من مصر والعالم.
 
 
وعبر اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، عن سعادته بعقد الشراكة مع بنك الإسكندرية.
 
 
من جانبه أعرب دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة والمتميزة مع لاعب عالمى بحجم وشعبية محمد صلاح، قائلا "نشعر بفخر شديد بهذه الشراكة المميزة مع اللاعب العالمي والبطل الملهم لملايين المصريين، النجم محمد صلاح. إنه مثال يحتذى به في العمل الجاد، والانضباط، والتواضع، والطموح؛ مما يجعله شريكاً مثالياً للبنك. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم فرصة أفضل لعملائنا ليكونوا أقرب من بطلهم المفضل".
 
 
 
وصرح شريف لقمان الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ببنك الاسكندرية "يلتزم بنك الإسكندرية إلي التزاماً كبيراً تجاه قطاع الأفراد، حيث يخدم أكثر من 1.5 مليون عميل فى مصر، ويولي اهتماماً خاصاً بمحفظة البطاقات البنكية حيث وصل حجمها إلى ما يقرب من مليون بطاقة.
 
 
 وتعد مجموعة بطاقات ليفربول المصممة باستخدام صور محمد صلاح أكثر المنتجات نجاحاً على مستوى البنك حتى الآن، وهو ما يؤكد مدى حب وتقدير عملاء البنك للاعب. وستمكننا هذه الشراكة من تحقيق هدفنا بجذب الآلاف من المصريين إلى القطاع المالي الرسمى، مما يسهم فى تحقيق الشمول المالى، ودعم التحول لمجتمع لا نقدي تماشياً مع خطة الحكومة المصرية".
 
 
وأضاف رامى طه، رئيس إدارة التسويق والعلاقات العامة ببنك الإسكندرية "محمد صلاح موهبة وشخصية لا تتكرر كثيراً، فإنجازاته على المستويين المحلي والدولي سواء داخل الملعب أو خارجه تجعله شريكاً مثالياً لنا، حيث ستمكننا هذه الشراكة من التعاون مع محمد صلاح فى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والعروض لخلق تجرية بنكية اكثر تميزاً. وعلاوة على ذلك، ستساهم هذه الشراكة في تقريب عملائنا لنجمهم المفضل عن طريق إتاحة الفرصة لمشاهدته بشكل مباشر في المباريات، وتسجيل لحظات كروية لا تنسى".
 
 
جدير بالذكر أن بنك الإسكندرية هو الشريك الرسمي  للبطاقات البنكية لنادي ليفربول في مصر منذ عام 2017. ويقدم البنك مجموعة واسعة من البطاقات المصممة باستخدام صور محمد صلاح ، بالإضافة إلى التجربة الفريدة لمحبى ومشجعى نادى ليفربول والنجم محمد صلاح فى مصر.

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