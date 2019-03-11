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محمد بن راشد يهدى ولى عهد أبوظبى قصيدة جديدة فى عيد ميلاده

الإثنين، 11 مارس 2019 09:26 م
محمد بن راشد يهدى ولى عهد أبوظبى قصيدة جديدة فى عيد ميلاده الشيخان محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن زايد آل نهيان
كتب محمد رضا
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احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، بعيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على طريقته الخاصة، حيث كتب قصيدة جديدة باسم "يوم عظيم"، والتى عبر فيها عن احتفاءه بيوم عيد ميلاد ولى عهد أبوظبى.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، اعتاد على تنظيم القصائد فى العديد من المناسبات الرسمية والخاصة للتعبير عن محبته للشيخ محمد بن زايد، وفى قصيدته الجديدة "يوم عظيم"، قال:

قصيدة محمد بن راشد
قصيدة محمد بن راشد

 

يومْ عظيمْ

يومْ ميلادكْ يابوخالدْ عظيمْ

يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ

 

يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ

زايدْ اللى بهْ فخرنا عَ الأنامْ

 

وأنِّهْ إختاركْ ولهْ راى حكيمْ

فى إختياركْ وقتْ سلَّمكْ الزِّمامْ

 

فاهمٍ طبعكْ ومامثلهْ فهيمْ

وإنتهْ مثلهْ فى ذكاهْ والإفتهامْ

 

الوطنْ بكْ عَزْ وإنتهْ لهْ زعيمْ

والشَّعِبْ لكْ فَزْ سِرْ بهْ للأمامْ

 

إنتهْ جنبتهْ الخطَرْ وأمسىَ سِليمْ

وعاشْ فى خيرْ وسعادهْ وإبتسامْ

 

اللهْ يخلِّيكْ فى الدنيا مديمْ

تحتفلْ وتعيشْ فى خيرْ وسلامْ

تدوينة محمد بن راشد
تدوينة محمد بن راشد

 


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