محمد بن راشد يعتمد الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 وتشمل 79 مشروعا

كتبت ريهام عبد الله

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم الاثنين اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة، واعتمد خلاله الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

وقال محمد بن راشد: "ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة.. اعتمدنا خلاله الاستراتيجية الوطنية للفضاء حتى العام 2030، وتشمل الاستراتيجية 79 مشروعا فى مجال علوم وأبحاث الفضاء والتصنيع والتجميع والاختبارات، بالإضافة لقطاع الخدمات الفضائية التجارية.. لدينا رؤية واضحة أين نريد الوصول فى قطاع الفضاء".



محمد بن راشد

وتابع: "كما اعتمدنا اليوم الإطار التنظيمي لبدء إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المواهب، وستبدأ إدارات الإقامة بالدولة استقبال الطلبات، دولة الإمارات كانت وستبقى قبلة للمواهب، وأرض لتحقيق أحلام كافة الرواد".



محمد بن راشد

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، قد التقى الثلاثاء الماضى بأول رائدى فضاء من العالم العربى، بمحطة الفضاء الدولية، وأكد بن راشد أنهم يلهمون الأجيال لتكون همتهم فى الفضاء.

وقال بن راشد عبر حسابه بتويتر: "مع هزاع المنصورى وسلطان النيادى .. أول رائدي فضاء من العالم العربي لمحطة الفضاء الدولية.. يحملون حلم مؤسسى دولتنا ... ويمثلون طموحات شعبنا .. ويلهمون أجيالنا لتكون همتهم فى الفضاء .. وأحلامهم تعانق السماء".