محمد العصار: وقف استيراد النجيل الصناعى من خلال التصنيع المحلى وفقًا لمعايير الفيفا

كتب عبد اللطيف صبح

أكد اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، أن الوزارة تعمل في موضوعات تهم الدولة، وأن الوزارة نجحت في إنشاء عدد من الشركات في التصنيع والزراعة وإيجاد حلول لاستهلاك الكهرباء والماء وغيرها.

وأضاف العصار، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، "نجحنا فى وقف استيراد النجيل الصناعى لملاعب الرياضة من خلال التصنيع المحلى وفقًا لمعايير الفيفا، وبالتالى هو ما سيوفر لنا استهلاك المياه خاصة فى ظل ما سيحدث من شح للمياه وهو ما يعنى أن تصنيعنا النجيل سيوفر مياه شرب".

وحول جهود التصنيع، قال العصار، إن الوزارة ستتعاقد مع شركة صينية لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، مضيفا "كان لدينا رؤية أن الأتوبيسات يمكن تزويدها بالكهرباء فى نهاية الخط بسهولة غير ما يحدث مع السيارات، وبالتالى سيكون تشغيل مثل هذه السيارات أسهل ويمكن تنفيذ المشروع بسرعة، كذلك نرى أن الموتوسيكل والتروسيكل وغيرها يمكن تزويدها بالكهرباء من أى مصدر كهرباء لذلك نركز عليها".