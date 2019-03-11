محمد العصار: إيرادات الإنتاج الحربى تضاعفت 3 مرات خلال ثلاث سنوات فقط

وأضاف اللواء العصار، خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، أنه سيتم افتتاح 15 معرضا قريبا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار العصار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى عليها دور كبير فى الوصول إلى صناعة حقيقية فى مصر، قائلا: "نسير فى مجال توفير بيئة مثالية للاستثمار، وتحسين البنية التحتية من الكهرباء وشبكة الطرق، خاصة بعد اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى الجريئة التى ساهمت كثيرا فى جذب المستثمرين".