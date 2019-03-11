محافظ كفر الشيخ: زيادة 20 ألف فدان من زراعة الأزر عن العام الماضى

قال محافظ كفر الشيخ إن المساحة المخصصة لزراعة الأرز هذا العام أصبحت 280 ألف فدان بزيادة 20 ألف فدان مقارنةً بالعام الماضى، وكان المستهدف طبقاً لقرار وزير الموارد المائية والري 190 ألف فدان، بالإضافة إلى 22 ألف فدان تروى من مياه الصرف الزراعى، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة تزيد المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام إلى 280 ألف فدان التى تمثل 50٪؜ تقريباً من إجمالى الرقعة الزراعية بكل المراكز والتى تقدر بحوالى 552 ألف فدان تقريبا.

وأكد المحافظ تضافر الجهود مع الأجهزة المعنية لتحقيق التنمية الزراعية وتعظيم الإنتاح ورعاية صغار المزارعين، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة، المهندس الحبشى جبر، مدير إدارة أملاك الدولة.