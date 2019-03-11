محافظ دمياط تفتتح كنترول التعليم الصناعى ولجنة إدارته بتكلفة 2.5 مليون جنيه

دمياط - معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، كنترول التعليم الثانوى الصناعى نظام السنوات الثلاث "لجنة النظام والمراقبة" بمدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية ولجنة إدارته بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة، بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه.

وخلال الافتتاح تفقدت المحافظ المبنيين الذين تم تخصيصهما للكنترول ولجنة الإدارة بعد رفع كفاءتهما وإتمام أعمال التجهيزات للتعرف على أنظمة العمل المتبعة داخلهما.

وصرحت المحافظ إلى أن هذه الخطوة تعد دعما لمنظومة التعليم الفنى بالمحافظة، حيث أن الكنترول سيخدم محافظات الشرقية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، وبما يقرب من ٢٢ ألف طالب، مضيفة أن الكنترول ولجنة إدارته سيعمل به ما بين 70، 800 موظف بنظام الإنتداب من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فضلا عن تردد ما بين 1500، 2000 معلم من خارج المحافظة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب.

وتقدمت المحافظ بخالص الشكر والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على موافقته لطلب المحافظة فى هذا الشأن والذى يعد دعما نوعيا لمنظومة التعليم بدمياط.

ومن جانبه، أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم على جهود محافظ دمياط لدعم المنظومة التعليمية لافتا إلى توجيهات سيادتها بإعداد مذكرة تفصيلية لإنشاء الكنترول وإرسالها إلى الوزارة والتى أوفدت لجنة لمعاينة كافة التجهيزات والاماكن المقترحة لانشاؤه.

جاءت مراسم الافتتاح بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الدكتور محمد موسى رئيس قطاع التعليم الفنى، هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الصناعى، خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات، إنتصار جمعة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعى بوزارة التربية والتعليم، علاء مصطفى رئيس لجنة النظام والمراقبة بكنترول التعليم الفنى بدمياط، خليل عبده رئيس لجنة الإدارة بكنترول التعليم الفنى.