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محافظ جنوب سيناء من برلين: المحافظة تتمتع بالأمن والأمان وخاصة شرم الشيخ

الإثنين، 11 مارس 2019 01:02 م
محافظ جنوب سيناء من برلين: المحافظة تتمتع بالأمن والأمان وخاصة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء ومحافظ البحر الأحمر ببورصة برلين
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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ألتقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، وسفير مصر فى برلين، بدر عبد العاطي، على هامش بورصة برلين للسياحة "ITB"مع مدير عام إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الألمانية، السفير فرانك هارتمان، وتناول اللقاء العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية المتميزة بين مصر وألمانيا وسبل تطويرها.

وخلال اللقاء، أشاد السفير الألمانى، بالمستوى المتميز وغير المسبوق الذى تشهده العلاقات المصرية الألمانية فى كافة المجالات وخاصة فى المجال السياحى بما جعل ألمانيا تتصدر السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر منذ عام 2015

وعرض محافظ جنوب سيناء، الإنجازات التى تم تحقيقها فى شبه جزيرة سيناء خلال الفترة الماضية على صعيد ترسيخ الأمن، وتمتع محافظة جنوب سيناء بالأمن والأمان التام، وخاصة مدينة السلام شرم الشيخ، منوها باستضافة المدينة مؤخرا للعديد من المؤتمرات الدولية وكان آخرها القمة العربية الأوروبية الأولى خلال الفترة 24 و25 فبراير 2019، والتى شاركت فيها المستشارة الألمانية "ميركل" ضمن قادة دول الاتحاد الأوروبي، حيث كان المحافظ فى استقبالها.

كما عرض اللواء خالد فودة، الترتيبات الأمنية المكثفة الراهنة فى مدينة طابا، مؤكدًا أهمية تدفق السياحة الألمانية إلى هناك، وأهمية استئناف الطيران الألمانى على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق شبه جزيرة سيناء فى ظل هذه الترتيبات الأمنية المكثفة وتحسن الوضع الأمنى بشكل كبير.

 

 


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