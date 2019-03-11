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محافظ الدقهلية يشكل لجنة لتحديد موقع إنشاء فندق عائم على نيل المنصورة

الإثنين، 11 مارس 2019 02:59 م
محافظ الدقهلية يشكل لجنة لتحديد موقع إنشاء فندق عائم على نيل المنصورة جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة من المسئولين في حي غرب المنصورة ومرور الدقهلية، وهيئة حماية النيل ووزارة الموارد المائية والري، وإدارة التنمية البشرية بالمحافظة، وذلك لتحديد الموقع المناسب لإقامة الفندق العائم، الذي تم الاتفاق على تشغيلة في مدينة المنصورة، بهدف زيادة الطاقة الفندقية في المدينة، ولمواجهة الإقبال الكبير على فنادقها الحالية. 
 
وطلب شاروبيم، من أعضاء اللجنة، دراسة كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق أمن وسلامة الفندق والمقيمين به. 
 
وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة الإسراع في الإجراءات التنفيذية، حتى يمكن البدء في تشغيل الفندق بسرعة، وذلك من خلال المواجهة الحاسمة لكل أشكال البيروقراطية، وتباطؤ الموظفين في إنهاء أي إجراءات وفقا للقانون. 
 
يذكر أن، الفندق العائم يتكون من 60 غرفة وجناحا، ويسع لـ 100 نزيل، وبه مطعم وقاعة للحفلات، ويتكون من ثلاثة طوابق.
 
 

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