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محافظ الدقهلية: تحصين 327 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الإثنين، 11 مارس 2019 03:00 ص
محافظ الدقهلية: تحصين 327 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أمس الأحد عن استمرار حملات التحصين الوقائى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة، مؤكدا على عدم وجود حالات اشتباه بالإصابة.

 

جاء ذلك بناءا على التقرير الذى عرضه الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى فى إطار الحملة القومية للتحصين، وأضاف التقرير أنه تم تحصين 327 ألف رأس ماشية حتى الآن.

 

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية قيام مديرية الطب البيطرى بتحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية وعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.

 


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