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محافظة القاهرة: تطوير مزلقان عين شمس لحل مشكلة التكدس المرورى

الإثنين، 11 مارس 2019 01:30 ص
محافظة القاهرة: تطوير مزلقان عين شمس لحل مشكلة التكدس المرورى المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى تطوير منطقة مزلقان عين شمس لحل أزمة التكدس المروري الشديد في هذه المنطقة، استجابة لشكاوى المواطنين، وسعيا من المحافظة لتطوير شوارعها. 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع كميات كبيرة من المخلفات من منطقة عين شمس ومحيط المزلقان تمهيدا لرفع كفاءته، وتطوير المنطقة. 
 
وفى سياق أخر، أكد صابر على استمرار أعمال طلاء العقارات التى بدأت بتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تطبيقا لقانون البناء الموحد، بالإضافة إلى تحسين المنظر الجمالى لعقارات القاهرة. 
 
 

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