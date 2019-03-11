مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر والنرويج بمقر وزارة الخارجية غدا

كتب : أحمد جمعة

يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية غداً الثلاثاء، مع إينى مارى إريكسين سورايدى وزيرة الخارجية النرويجية، فى مقر الخارجية يعقبها مؤتمر صحفى.

وقال المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى أن لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب ومشاركته في أعمال لجنة العلاقات الخارجية، يأتيان في إطار التواصل والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين في كافة الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية وأولويات الوزارة في إطار برنامج عمل الحكومة المصرية ، مشيرا الى إلى أن الاجتماعين تناولا جهود وزارة الخارجية تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية البارزة، فضلا عن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الدولة لدعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية الشقيقة بما يرقى لتطلعات شعوب القارة.

وفيما يتعلق برعاية المواطنين المصريين، تناول وزير الخارجية جهود الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لرعاية أبناء الجاليات المصرية في الخارج، بإعتبار ذلك أحد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية، مستعرضا خطة الوزارة نحو التوسع في إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تطوير المكاتب الحالية من أجل توفير أفضل خدمة ممكنة وزيادة قدرتها على استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.