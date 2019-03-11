video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تعزى فى ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

الإثنين، 11 مارس 2019 08:43 ص
كوريا الجنوبية تعزى فى ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية متعلقات ضحايا الطائرة المنكوبة
أ ش أ
إضافة تعليق

أعربت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن تعازيها للإثيوبيين فى تحطم طائرة ركاب محلية، أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية إن الحكومة تعرب عن مواساتها العميقة وتعازيها لحكومة وشعب إثيوبيا، كما نعت الركاب الأجانب الذين لقوا حتفهم فى الحادثة.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة تأمل فى أن تتغلب كل العائلات الثكلى والشعب الإثيوبى على الصدمة والحزن من الحادث فى وقت مبكر. يذكر أن الطائرة الإثيوبية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها حيث كانت فى طريقها إلى نيروبى فى كينيا أمس الأحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إثيوبيا توقف أسطول طائرات بوينج طراز (737 ماكس) بسبب حادث الطائرة المنكوبة

6 مصريين من بين ضحايا طائرة إثيوبيا المنكوبة.. ورئيس الخطوط الإثيوبية يكشف: الطيار أبلغ برغبته فى العودة للمطار.. وموقع طيران: كان لديه سرعة رأسية غير مستقرة.. وكندا أعلى عدد ضحايا بعد كينيا

رئيس وزراء اثيوبيا يزور موقع حادث الطائرة ويؤكد كل الدعم لعائلات الضحايا

أثيوبيا

تحطم طائرة أثيوبية

كوريا الجنوبية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة