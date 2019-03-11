كوريا الجنوبية تعزى فى ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

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أعربت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن تعازيها للإثيوبيين فى تحطم طائرة ركاب محلية، أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية إن الحكومة تعرب عن مواساتها العميقة وتعازيها لحكومة وشعب إثيوبيا، كما نعت الركاب الأجانب الذين لقوا حتفهم فى الحادثة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة تأمل فى أن تتغلب كل العائلات الثكلى والشعب الإثيوبى على الصدمة والحزن من الحادث فى وقت مبكر. يذكر أن الطائرة الإثيوبية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها حيث كانت فى طريقها إلى نيروبى فى كينيا أمس الأحد.