كامل الوزير: سأكون فى محطة مصر غداً لمتابعة سير العمل

كتب عامر مصطفى

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لمس من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى ، حرصا شديدا على تطوير النقل بصفة عامة وليس مرفق السكة الحديد فقط ، وإن كانت الأخيرة هى شغلنا الشاغل حالياً بسبب الأحداث الأخيرة، موضحاً أن الخطة الطموحة التى أعلن عنها الرئيس السيسى أمس بأننا فى 2020 سيكون لدينا سكة حديد آمنة متطورة نظيفة ومنضبطة.

وأضاف الوزير ، خلال تقرير أذاعه الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، أنه سيتابع سير العمل غدا من محطة مصر ، مع الزملاء فى الوزارة، مطالباً الشعب المصرى بالمساعدة فى التطوير .

وتابع الوزير، قائلا أنه يعرف الوزير السابق هشام عرفات منذ فترة كبيرة، موضحا أنه عمل مع الدكتورعرفات ، فى بعض المشروعات القومية، ومعظم شغل الطرق والكبارى كان بالتنسيق مع وزارة النقل، والهيئة الهندسية ، لافتاً إلى أنه سيتعاون مع مهندسى وموظفى وزارة النقل، لتفيذ عملية التطوير الشاملة .