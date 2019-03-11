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فيديوهات توضيحية تكشف المتورطين فى اقتحام السجون ضمن أحراز "اقتحام الحدود"

الإثنين، 11 مارس 2019 05:07 م
فيديوهات توضيحية تكشف المتورطين فى اقتحام السجون ضمن أحراز "اقتحام الحدود" المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، فض أحراز إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وفضت المحكمة أسطوانة عليها فيديو توضيحي يكشف المتورطين فى اقتحام السجون وقتل المتظاهرين.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
 
 وعرضت المحكمة حرز عبارة عن مظروف بيج اللون، بداخله حافظة مستندات، ومظروف أبيض اللون بداخله أسطوانة مدمجة، دون عليها "وادى النطرون 367 /16"، وبداخلها مقطع فيديو مدته دقيقتين و7 ثوانى، وتبدأ بعنوان على صور تظهر فى الفيديو ومنها ... كشف المتورطين فى فتح السجون، وحقيقة قتل المتظاهرين، وميلشيات حماس فى مصر، وميليشيات حزب الله فى مصر؟، هل أنت جاهز لمعرفة الحقيقة....؟
 
وعرضت المحكمة مظروف بيج اللون، بداخله مظروف أبيض اللون، بداخله فيديو اتصال مرسى بقناة الجزيرة القطرية، وتوضح أن السجن تم فتحة يوم 29 يناير 2011، وتبين أن مقطع الفيديو مكرر لما شاهدته المحكمة بجلسة اليوم.
 

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