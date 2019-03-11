فريق خبراء طيران أمريكى يصل غدا إثيوبيا للاشتراك فى تحقيقات حادث طائرة الركاب

رويترز

أعلن السفير الامريكى لدى أديس أبابا مايكل ريانور اليوم ان فريقا امريكيا من خبراء الطيران سيصل غدا الثلاثاء الى أثيوبيا للاشتراك فى التحقيقات الجارية فى حادث طائرة الركاب التى تحطمت امس خلال رحلة لكينيا ولقى جميع ركابها البالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم ..

ونقلت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الامريكية عن السفير رايانور قوله " ان الفريق الامريكى سوف يضم 6 خبراء من ادارة الطيران الفيدرالى والمجلس الامريكى لسلامة النقل ، على ان يتفقد غدا موقع الحادث ".

واشار السفير الامريكى الى ان خبراء من شركة بوينج المصنعة للطائرة المنكوبة و منظمة الشرطة الدولية الانتربول سوف يشاركون فى التحقيقات التى تجريها الحكومة الاثيوبية فى الحادث ، فيما سيقوم خبراء الانتربول ايضا بالمساعدة فى التعرف على هويات القتلى ".

وكانت السلطات الاثيوبية قد عثرت فى وقت سابق اليوم على الصندوق الاسود للطائرة التى تحطمت بعد 6 دقائق من اقلاعها من اديس ابابا فى طريقها الى كينيا حيث تردد ان قائدها ارسل اشارة استغاثة قبيل انقطاع الاتصالات بالطائرة.