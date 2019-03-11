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الإثنين، 11 مارس 2019 03:49 م
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غرفة شركات السياحة: 1200شركة بدأت تسجيل حجاجها إلكترونيا استعدادا للقرعة

الإثنين، 11 مارس 2019 02:19 م
غرفة شركات السياحة: 1200شركة بدأت تسجيل حجاجها إلكترونيا استعدادا للقرعة مناسك الحج
كتبت آمال رسلان
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أكدت غرفة شركات السياحة أنه سيتم غلق باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى يوم 17 مارس الجاري، علي أن تجرى القرعة الالكترونية لاختيار نحو 36 ألف مواطن من بين المتقدمين لأداء الحج هذا العام يوم 27 مارس الجارى، وأهابت الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج مع شركات السياحة سرعة التقدم قبل غلق باب التسجيل.
 
وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية أن أكثر من 1200 شركة سياحة بدأت تسجيل حجاجها علي موقع الحج تمهيدا لإجراء القرعة، وتوقع رئيس لجنة السياحة الدينية أن يزداد الإقبال وتسجيل الحجاج الأيام المقبلة، وأشار "إبراهيم" إلى أن أغلب المتقدمين اختاروا البرامج الاقتصادية "البرى والاقتصادى طيران" نظرا للأسعار المناسبة والخدمات المتميزة التى تتنافس الشركات على تقديمها ضمن هذه البرامج.
 
وأضاف أنه لن يتم السماح بتسجيل أي مواطن تقدم إلي حج الداخلية أو التضامن، تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء التي تمنع التقدم إلا لجهة واحدة فقط من الجهات المنظمة للحج.
 
وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إلى استمرار فتح الباب أمام شركات السياحة لتسجيل أسماء المتقدمين على بوابة حج مصر، شريطة أن يسدد المتقدم للحج رسوم جدية الحجز وهى 10 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى و15 ألف لمستوى الـ4 نجوم و20 ألفا لمستوى الـ 5 نجوم، لافتا إلى أن هناك عقد موحد يوضح العلاقة التعاقدية بين الحاج وشركات السياحة، يشمل جميع تفاصيل برنامج الحج والمبلغ المدفوع وجميع حقوق الحاج والواجبات المفروضة عليه.
 
وأوضح أن العقد مكون من نسختين واحدة مع الشركة والأخرى مع الحاج، مؤكدا أنه لا يجوز لشركات السياحة مخالفة نصوص العقد ويحق للحاج تقديم شكوى لوزارة السياحة حال إخلال الشركات بما جاء بالعقد.
 
 

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