غدًا.. جدلية الإبداع والنقد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية مساء غد الثلاثاء، ندوة لمناقشة موضوع "جدلية الإبداع والنقد" من خلال تناول الأعمال الإبداعية والنقدية للدكتور حسن البندارى، يناقشها الدكتورة عزة شبل والدكتور محمد عبد الحميد خليفة. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتور حسن البندارى أستاذ البلاغة والنقد الأدبى بقسم اللغة العربية كلية البنات جامعة عين شمس، هو عضو اتحاد كتاب مصر ونادى القصة ورابطة الأدب الحديث وآتيليه القاهرة وغيرها. أصدر حوالى 40 كتابًا فى مجال النقد والنظرية الأدبية منها: فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ، الصنعة الفنية فى التراث النقدي، تقنيات السرد فى الشعر العربي، اتجاهات معاصرة فى دراسة النقد العربى القديم، تقنيات السرد القصصي، رؤى نقدية فى النص الإبداعي.

وفى مجال الإبداع أصدر الدكتور حسن البندارى تسع مجموعات قصصية هي: الجرح، الكلام، أمواج الفردوس، يوم، الصياح فى الوديان، طائر الحب الحزين، تغريدة البلبل، مرايا الحب، جوهرة. كما أصدر تسع روايات هي: سلوى الروح، العائد بالحب، فوق الأحزان، صخب الهمس، حدائق الخريف، تحت الأحزان، سهام غير شاردة، أحزان حمزة، أناهيد زهرة القمر.

حصل الدكتور حسن البندارى على العديد من الجوائز فى المجال الأدبى والأكاديمي. وكتب الكثيرون من النقاد عن إبداعاته، كما نظمت مؤتمرات حول أعماله، وترجمت بعض أعماله الروائية إلى اللغة الإنجليزية.

كمال تقيم مكتبة الإسكندرية جلستها للقراءة المسرحية باللغة الانجليزية الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 13 مارس، حيث سيقوم المشاركون بقراءة مسرحية "حديقة الخريف" للكاتبة ليليان هيلمان، بعد إسناد كل شخصية من شخصيات المسرحية إلى أحد المشاركين.

وتدور المسرحية حول هشاشة وكوميديا الوجود الإنسانى عن طريق مجموعة من الأصدقاء متوسطى العمر تجمعوا فى معتكفهم السنوى فى المنتجع الجنوبي، ليعيدوا النظر فى حياتهم الدنيوية التى تبدو من الخارج على أفضل وجه، والفرص التى فقدوها، والحياة التى مرت عليهم.

يذكر أن جلسات القراءة المسرحية بمكتبة الإسكندرية تهدف إلى تعريف الجمهور بالأعمال الأدبية الهامة فى العالم فى قالب اجتماعى مشوق؛ حيث يتم إسناد شخصية من شخصيات المسرحية إلى كل مشارك، ويجلس المشاركون معًا لقراءة المسرحية بعد توزيع الأدوار. ويتم عقب الانتهاء من القراءة توزيع ببليوجرافية بأعمال الكاتب والأعمال التى كتبت عنه على المشاركين، لتشجيعهم على معرفة المزيد عن هذا الكاتب وأعماله.