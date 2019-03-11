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غدا.. آخر أيام تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة

الإثنين، 11 مارس 2019 01:39 م
غدا.. آخر أيام تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة، أن غدا الثلاثاء 12 مارس آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى الترشيح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة وكافة مقاعد النقابات الفرعية.
 
وأكدت اللجنة، في بيان، أنه سيتم غداً الثلاثاء مد فترة التقديم حتى الساعة الخامسة مساءً بدلاً من الساعة الثالثة عصراً، على أن يكون اعلان القوائم الاولية لأسماء المرشحين خلال الفترة من الأربعاء 13مارس إلى الجمعة 15مارس، يليها فترة التنازلات والتى تبدأ من السبت 16مارس الى الاثنين 18مارس، وسيكون إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19مارس إلى الخميس 21مارس، وبالنسبة للطعون فتبدأ من يوم الجمعة 22مارس إلى الأحد 24مارس، ويكون النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25مارس إلى الخميس 28مارس.
 
وأوضحت اللجنة أن الأوراق المطلوبة للترشح هى صورة كارنية النقابة، وصورة البطاقة الشخصية، وايصال رسم الترشح بقيمة 1جنية، مشيرة إلى أنه لا توجد اية معوقات للمتقدمين للترشح بل تسير الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر. 
 
وأشارت اللجنة إلى وصول عدد المرشحين على مقاعد انتخابات النقابة العامة ال13الى 93مرشحا بينهم 15مرشحين على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر.
 
أما بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات والتى ستجرى على كافة المقاعد، وصل إجمالى عدد المرشحين إلى 408 مرشحا على 195 مقعدا، حيث ترشح 74 على منصب نقيب فرعى و151 على مستوى عام فوق السن و183 على مستوى تحت السن.
 
الجدير بالذكر أن الانتخابات ستجرى يوم الثلاثاء 16ابريل تحت اشراف قضائى كامل، بنحو 32قاضى بمختلف اللجان، وسيتم اعلان النتيجة يوم الجمعة 26 أبريل .
 
 

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