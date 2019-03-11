على المصيلحى محذر من خطورة شائعات السوشيال: المواطن بياخد التموين ببلاش

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد

حذر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، من استمرار الدعم بالطريقة الموجود عليها الآن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى أزمة كبيرة، قائلا: "ولن تسطيع الدولة تقديم الدعم، وللأسف الأكثر احتياجا هو من سيضار، لذلك الحل هو هيكلة هذا الدعم لضمان وصوله لمستحقيه".

كما حذر المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من خطورة مواقع التواصل الاجتماعى، عبر نشر معلومات مغلوطة بحذف مئات المواطنين المستحقين للدعم من المنظومة، وهذا غير صحيح وللأسف أغلب ما يتم كتابته دفاعا عن أصحاب مخابز يعملون بشكل لا يجب أن يكون".

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرقام الدعم كبيرة، قائلا: "ومع الوقت مش هنقدر نكمل، وبالتالي فلابد من استمرارية إجراءات تقنية قواعد البيانات والتظلمات"، موجها حديثه للنواب متابعا: "أوعدكم بعدم وجود أى مشاكل بقواعد البيانات، وسنحدد قريبا من هم الأكثر احتاجا ومتوسط الاحتياج".

ولفت المصيلحى، إلى أن المواطن يحصل على التموين "ببلاش"، قائلا: "المواطن بيدفع 5 جنيهات وياخد سلع بـ200 جنيه، وللأسف البقال يعتقد أنه يعطيه من جيبه، رغم إنه حق للمحتاجين، باختصار ليس هناك نية لإلغاء الدعم، ولكن القيادة السياسية تهدف لإعادة توجيهه للمستحقين فعليا".































