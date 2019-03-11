ضبط 3 من تجار المخدرات بـ"بنى عبيد" أثناء تسليم شحنة لعدد من عملائهم

تمكن ضباط مباحث مركز بنى عبيد، من ضبط 3 من تجار المخدرات، قبل تسليم كمية متفق عليه مع عدد من العملاء.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث مركز بنى عبيد، بتردد مجموعة من الخارجى على القانون على دائرة المركز الترويج للمخدرات.

وعلى الفور، بالتنسيق مع العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، وبإشراف المقدم محمد الحسينى رئيس فرع البحث، تم اعداد اكمنة للمشتبه فيهم، وتم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 10 لفة كبيرة الحجم تحتوى على نبات البانجو المخدر، وطربة حشيش، ومبلغ مالى، وسلاح نارى، وتبين أن الأول يدعى "عادل م ع" 55 سنة، عاطل، ومقيم الحسينية شرقية وهارب من حكم سجن خمس سنوات، و"حمادة ب" 40 سنة، مقيم الصالحية شرقية، و"محمد ال ع" عاطل ومقيم القنطرة غرب الإسماعيلية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.