ضبط 29 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 230 سائقًا، وإثبات تعاطى 29 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل ، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة