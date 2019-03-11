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ضبط 29 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين، 11 مارس 2019 11:01 ص
ضبط 29 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 230 سائقًا، وإثبات تعاطى 29 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل ، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 
 

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