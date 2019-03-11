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بزعم توظيفها فى التجارة..

ضبط مستريح بسوهاج رفع شعار "خليك فى المضمون" بعد استيلائه على 10 ملايين جنيه

الإثنين، 11 مارس 2019 02:23 م
ضبط مستريح بسوهاج رفع شعار "خليك فى المضمون" بعد استيلائه على 10 ملايين جنيه المتهم أثناء القبض عليه
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، منذ قليل، من إلقاء القبض على مستريح طهطا شمال محافظة سوهاج، صاحب شعار " خليك فى المضمون"، والذى كان يروجه على صفحات التواصل الاجتماعى لاستقطاب العملاء، وذلك عقب تعدد البلاغات ضده من المواطنين، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت مبدئيا 10 ملايين جنيه، بزعم توظيفها فى التجارة مقابل أرباح شهرية.

 

وترجع الواقعة، عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، برئاسة الرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، يفيد بمشاهدة متهم هارب فى قضايا الاستيلاء على المواطنين بشارع البنك الأهلى دائرة القسم.

 

وعلى الفور، تم توجيه قوة إلى مكان المعلومات، والتى تمكنت من ضبطه وجار نقله لديوان قسم الشرطة، لتحرير المحضر اللازم، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

وترجع الواقعة، للثانى من فبراير من الشهر الماضى، عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بتعدد البلاغات ضد صاحب توكيل زيوت ويقيم بدائرة القسم بتهمة النصب والاحتيال.

 

بالفحص حينها، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، بتقدم "أحمد ع ع" 34 سنة، مدرس ويقيم بناحية القرنه الأقصر، و" 9" آخرين بتضررهم من "أحمد م م ر" 44 سنة، صاحب توكيل زيوت ويقيم بندر طهطا المبلغ بغيابه فى المحضر إدارى القسم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "6.275.000" جنيهًا لتوظيفها، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

 

كلفت إدارة البحث الجنائى حينها، بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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