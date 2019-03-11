ضبط مزارع لاتهامه بسرقة مهمات السكة الحديد فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط مزارع لاتهامة مهمات السكة الحديد وبحوذته عدد من المهمات وقطع الحديد.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حماده بضبط " س .ج .ش " 35 سنة -مزارع- ومقيم مركز دمنهور وبحوزته بعض من المهمات الخاصه بالسكة الحديد وذلك بمعرفة خدمات تأمين محكمة سكة حديد كوم حمادة أثناء تواجده بحوش المحطة.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعه وحيازته للمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.