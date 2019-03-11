video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مزارع لاتهامه بسرقة مهمات السكة الحديد فى البحيرة

الإثنين، 11 مارس 2019 11:41 ص
ضبط مزارع لاتهامه بسرقة مهمات السكة الحديد فى البحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط مزارع لاتهامة مهمات السكة الحديد وبحوذته عدد من المهمات وقطع الحديد. 

 

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حماده بضبط " س .ج .ش " 35 سنة -مزارع- ومقيم مركز دمنهور وبحوزته بعض من المهمات الخاصه بالسكة الحديد وذلك بمعرفة خدمات تأمين محكمة سكة حديد كوم حمادة أثناء تواجده بحوش المحطة.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعه وحيازته للمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مزارعين لاتهامهما بقتل موظف بالمعاش داخل موقف السيارات بدمنهور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

كوم حمادة

دمنهور

سرقة السكة الحديد




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة